Высший антикоррупционный суд отстранил от должности руководителя департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента (ОП) Светлану Кондзелю сроком на месяц.

С чиновницы сняли электронный браслет. Об этом сообщают "Украинские новости".

Напомним в ноябре 2019 года Светлану Кондзелю задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по подозрению в мошенничестве. На нее надели электронный браслет и посадили под домашний арест.

По данным правоохранителей, она рассказывала, что "решает любую проблему" через связи в Офисе президента. Чиновница якобы просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Сотрудники САП потребовали ужесточить меру пресечения для чиновницы из ОП. И в начале января судьи Высшего антикоррупционного суда Украины отправили обвиняемую в коррупции чиновницу Офиса президента Светлану Кондзелю под ночной домашний арест.