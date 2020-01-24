В Израиле задержали молодого человека, жителя Иерусалима, по подозрению в намерении ликвидировать президента России Владимира Путина.

Об этом пишет издание "Вести. Израиль по-русски".

Уточняется, что основанием для задержания послужил разговор этого мужчины с сотрудницей полиции, которая дежурила в центре Иерусалима. Подозреваемый спросил у нее, прибыл ли уже Владимир Путин. Полицейская ответила, что еще не прибыл, и спросила, почему этот вопрос так интересует мужчину. В ответ она услышала: "Хочу его убрать". После этого правоохранительница связалась с начальством, запросив санкцию на задержание. Несостоявшегося террориста доставили в полицейский участок.

23 января мировой суд в Иерусалиме удовлетворил ходатайство полиции, продлив арест подозреваемого на сутки. Однако его адвокат обжаловал решение, потребовав освободить своего подзащитного сразу после отбытия президента РФ из Израиля. Вечером четверга Окружной суд в Иерусалиме постановил освободить задержанного из-под стражи.

Напомним, президент России Владимир Путин приезжал в Израиль с однодневным визитом для участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в мемориальном комплексе "Яд Вашем".

23 января мировой суд в Иерусалиме удовлетворил ходатайство полиции, продлив арест подозреваемого на сутки. Однако его адвокат обжаловал решение в окружном суде, потребовав освободить своего доверителя сразу после отбытия президента РФ из Израиля.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле.

Также мы сообщали, что Путин созвал мировых лидеров на саммит по антисемитизму, его идею поддержал Макрон.