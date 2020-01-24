Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что драка между Кивой и участником АТО Михаилом Майманом означает обострение отношений между двумя силовыми структурами. Он назвал Маймана "мутным типом". Также экс-нардеп рассказал, что Майман давал лживые показания.

Рассказ появился на Telegram-канале Игоря Мосийчука.

Он сказал, что не собирался реагировать на драку, так как видел только кадры с камер наблюдения, но решил высказаться из-за личности АТОшника.

По его словам Помагайбо (Майман), как и Кива в свое время тесно сотрудничали с Дмитрием Корчинским, лидером партии "Братство". Позже Майман, которого Мосийчук называет "Моня" начал активное сотрудничество с Радикальной партией. В частности, с нардепом Линько.

Однако, по словам Мосийчука, "Моня" получил от владельца сети супермаркетов "АТБ" Геннадия Буткевича вознаграждение в 300 000 $ и дал ГПУ лживые показания против бывшего зятя и бизнес-партнера Буткевича народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалко, а после сбежал в США.

"Сам "Моня" крайне мутный тип. По моей информации он имеет прямое отношение ко многим уголовным правонарушениям. В Нацполиции к нему действительно очень много вопросов, но пока он имеет крышу и сотрудничает с руководством ГУР МО и некоторыми офицерами СБУ, что делает невозможным следственные действия Нацполиции отношении него", - написал Мосийчук.

Мосийчук рассматривает драку между Кивой и "Моней", возбуждение уголовного дела против Кивы и розыск полицией "Мони" как очередное обострение в отношениях между МВД и СБУ.

Скриншот: Telegram/Ігор Мосійчук

Напомним, на День соборности Украины в ресторане в центре Киева произошла драка с участием народного депутата Ильи Кивы и участником АТО Михаилом Майманом.

После этого генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл дело против Ильи Кивы.

Мы писали, что говорят об инциденте обе стороны конфликта.