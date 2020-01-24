В сети появилось видео из одного из пабов Полтавы, на котором неадекватный мужчина, который называет себя Виталиком, угрожает и приставляет нож к горлу официантке.

В социальных сетях назвали его водителем нардепа от "Оппозиционного блока-За жизнь" Ильи Кивы. Но Кива эту информацию опровергает.

Видео с выходкой мужчины появилось в Facebook полтавских группах.

На записи видно, как нетрезвый человек бросается с ножом на молодую женщину, а потом пытается бить ногами и угрожает физическим уничтожением. Все это - с нецензурной бранью.

"Ты спрашивала, кто такой Виталя? Виталя - тот, кто тебя убьет, и ты не будешь жить", - угрожает человек, размахивая ножом.

Кстати, уже известно, что полиция завела по этому факту уголовное дело.

Видео: facebook.com

В соцсетях пишут, что мужчина на видео - водитель Ильи Кивы. В интернет-издании Полтавщина пишут, что буян - бывший член криминальной группировки "бригада Басистого" 34-летний полтавчанин Виталий Воробьев по прозвищу "Воробей", хороший знакомый нардепа Ильи Кивы. По данным издания, это бывший водитель нардепа.

Фото: facebook.com

В комментарии "Стране" Кива опроверг. "Сейчас сфотографирую всех своих водителей и пришлю, чтоб ни у кого вопросов не возникало", - заявил он.

Чуть позднее Кива в Facebook выложил фото с водителем по имени Виктор, который работает с нардепом уже более двух лет. Кива заявил, что против него "идёт системная информационная компания по дискредитации".

Фото: facebook.com

Напомним, что в ресторане на Крещатике подрались нардеп Кива и атошник Майман.

После этого Генпрокурор открыл уголовное дело против Кивы.