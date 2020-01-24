В Высшем антикоррупционном суде запретили бывшему заместителю министра культуры Виктории Лесничей, которая подозревается в коррупции, посещать парламент и Офис президента.

Об этом сообщают Украинские новости, со ссылкой на решение суде в пятницу, 24 января.

Как сообщается, запрет посещать административные здания Лесничей продлится до 13 марта. Также она не может покидать страну, поскольку действует запрет на выезд за границу, а также город Киев.

В силе остался также запрет на общение с подозреваемыми и свидетелями по делу. Решение суда было принято 13 января. Так, чиновницы Кондзеля и Лесничая причастны к взяткам за влияние на решения Кабмина.

Напомним, Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Тогда в Офисе Президента заявили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".