На бульваре Кольцова на Нижней Борщаговке в Киеве нашли труп 27-летнего местного жителя с многочисленными ножевыми ранениями. Полиция расследует факт убийства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Около 21.00 в четверг в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение об убийстве. На месте полицейские нашли тело 27-летнего мужчины, который получил примерно 14 колото-резаных ранений.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Скриншот: Facebook/Поліція Києва

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