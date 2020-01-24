Аэропорт Братислава с 21 апреля по 1 мая будет закрыт на ремонт взлетно-посадочных полос. На этот период украинцы смогут вылететь в Киев из аэропорт в Вене, а рейсы из Украины в Братиславу на этот период недоступны для бронирования как в авиакомпании Wizz Air, так и Ryanair.

Об изменениях сообщает avianews.com.

Wizz Air и Ryanair уже внесли изменения в свои системы бронирования. При выборе рейсов Киев-Братислава Wizz Air указывает, что в период с 21 апреля по 1 мая прилеты и вылеты будут выполняться через аэропорт в Вене. Также лоу-кост убрал на своем сайте из расписания рейсы из Львова и Одессы в Братиславу. Аналогично поступил Ryanair с рейсами из Киева в Братиславу - на период работ они недоступны для бронирования.

Напомним, сейчас в Братиславу можно путешествовать из четырех украинских аэропортов: Жуляны, Львова и Одессы (Wizz Air) и аэропорта Борисполь (Ryanair).

Если отмена рейсов произошла более чем за 2 недели до вылета, пассажир может бесплатно вернуть билеты или изменить дату вылета без оплаты штрафа. В некоторых случаях авиакомпании позволят изменить маршрут на альтернативный. Например, в случае с рейсами из Киева, Львова и Одессы в Братиславу Wizz Air позволил их заменять на рейсы из Киева в Вену. Аналогичный обмен в случае с Ryanair может быть осложнен тем, что альтернативные рейсы Киев-Вена выполняет не ирландский лоу-кост, а его дочерняя авиакомпания из Австрии - Laudamotion.

Напомним, Будапешт, Братиславу и Варшаву соединит новый суперскоростной поезд.

Также мы писали о том, что Ryanair увеличит частоту рейсов из Киева в Краков, Братиславу и в Барселону.

Как сообщала "Страна", авиакомпания Wizz Air в 2019 году открыла новые направления из Украины: шесть - из Одессы, одно - из Львова. Из Одессы, в частности, с ноября дважды в неделю осуществляются рейсы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданск, Катовице (Польша).