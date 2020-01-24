Попытку самоубийства совершил украинский военный-контрактник. Инцидент произошел вечером 22 января в Черниговской области на территории воинской части в пгт Десна Козелецкого района.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что 23-летний военный из Львова пытался застрелиться, но остался жив. Около 17:00 он получил огнестрельное оружие и в 18:00 в наряд помощником дежурного по В/Ч А1048 не заступил. Мужчина был обнаружен с огнестрельным ранением в область сердца с неработающей теплице вблизи штаба воинской части. Он находился в сознании.

Военнослужащий объяснил, что хотел совершить самоубийство. Раненого доставили в Деснянский военный госпиталь. Предварительный диагноз - огнестрельное пулевое ранение грудной клетки слева с входным отверстием и выходным отверстием возле угла левой лопатки, травматический шок II-III ст.

В самом учебном центре "Десна" этот инцидент не комментируют, мотивы поступка военнослужащего неизвестны. Военная прокуратура Центрального региона Украины проводит первоочередные следственные действия.

"Открыто уголовное производство, квалификация уточняется, человек жив", - отметили в прокуратуре.

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