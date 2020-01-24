К зданию Государственного бюро расследований, где сегодня, 24 января, проходит допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене, пришли протестовать нардепы от "Евросолидарности". Нардепы пытались проникнуть в здание ГБР и это в ведомстве посчитали нарушением действующего законодательства Украины.

Об этом 24 января заявляет пресс-служба ГБР.

"Государственное бюро расследований является государственным правоохранительным органом. Согласно части 2 статьи 4 закона Украины "О Государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований. Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона", - заявляет пресс-служба ГБР.

Как сообщалось, в пятницу 24 января народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" пришли в ГБР, чтобы заявить руководству Бюро о недопустимости назначения первым заместителем директора ГБР адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова. Также нардепы заявили о недопустимости политических преследований, которые, как они утверждают, были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

Напомним, что под офис ГБР пришли клоуны, а сторонники Порошенко разбили золотой унитаз коррупции.

Также мы писали о том, что Порошенко обиделся на полицейских, которые не пустили в ГБР его депутатов.