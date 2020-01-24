В Специализированной антикоррупционной прокуратуре закрыли уголовное производство против экс-главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, который ранее получил звание почетного члена Ассоциации организаторов выборов стран Европы из-за истечения сроков досудебного расследования.

Об этом изданию Украинские новости сообщил представитель САП.

"Дело закрыли в конце декабря 2019 года", - сказал он.

По словам представитель ведомства, оно было закрыто после того, как суд отменил решение о приостановлении следствия, следовательно дело было возобновлено, однако сроки расследования истекли.

Напомним, в декабре 2016 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Охендовскому в получении взяток на 1,2 млн гривен, что зафиксировано в "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Подлинность подписей экс-главы ЦИК в "амбарной книге" ПР подтвердили две экспертизы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Расследование дела несколько раз было остановлено для выполнения международно-правовых поручений.

В декабре 2019 года Высший антикоррупционный суд отменил решение о приостановке и обязал НАБУ и САП возобновить расследование.

Ранее сообщалось, что НАБУ обвинила САП в распространении дезинформации по делу главы ЦИК Охендовского.