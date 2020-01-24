Глава Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыли в Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме, где ранее проходил Всемирный форум памяти Холокоста, на котором президент отказался присутствовать.

Об этом в пятницу, 24 января, сообщает пресс-служба Офисе президента.

Как сообщается, чета Зеленский осмотрела фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.

"Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", – отметил Владимир Зеленский.

Также Зеленский с супругой возложили цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично либо полностью уничтоженных во время Холокоста.

Напомним, 23 января, в Израиле состоялся пятый Всемирный форум Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся туда утром, в последний момент отказался принимать участие в мероприятии. Что вызвало скандал и возмущенные комментарии израильской стороны.

Как сообщалось, в Израиле назвали циничным отказ Зеленского посетить форум памяти Холокоста.