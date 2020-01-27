Неделя в целом будет неплохой, но есть риск, что из-за каких-либо нереальных ожиданий вы можете принять неверное решение. Даже, если это случится, постарайтесь не зацикливаться на этом и двигаться дальше.

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Овен (21.03 - 20.04)

Неделя будет важной и значимой, могут произойти важные разговоры, встречи, события. При этом будьте осторожны, если вы находитесь в дороге или путешествии, постарайтесь заранее подстраховаться. Также с осторожностью отнеситесь к крупным и дорогостоящим покупкам. Ближайшее время не очень благоприятно для начала новых дел.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов неделя обещает быть легкой, полной энергии и желания приступить к новым начинаниям, к новым отношениям. Она подарит много новостей, много общения. Готовьтесь к приключениям и интересной неделе.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы будут решать семейные вопросы, в первую очередь связанные с финансами. Это может быть оплата за обучение, кружки, если речь идет о детях, либо же другие семейные траты. Причем, возможно, они будут проходить с выяснением отношений в семье.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков неделя подходит для духовных исканий, развития, медитация, постов и самоограничения. Ваша душа требует очищения и спокойствия, а чтобы привести мысли и чувства в порядок нужно хотя бы на время отсечь то, что отвлекает вас от главного.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов на неделе могут всплыть вопросы, связанные с отношениями, как любовными, так и партнерскими. Неделя благоприятна для решения бизнес вопросов, что касается чувств, то нужно учиться слышать другого, не давить на него и не навязывать свое мнение.

Дева (24.08 - 23.09)

Неделя может принести растраты. Это может быть связано с поездками, покупками, вложениями. Причем, возникнет соблазн потратить деньги на покупки или события, которые подарят эмоции, однако, учитывая текущее финансовое положение, это не всегда может быть оправдано. Так что для начала - загляните в кошелек.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов неделю нельзя назвать простой. Хотя настроение будет хорошим, но внешние обстоятельства будут вынуждать выйти из зоны комфорта, сосредоточиться на окружающей реальности и преодолевать препятствия, которые вы раньше не замечали.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы не смогут расслабиться в ближайшее время. Может сказаться отсутствие энергии. поддержки, кроме того, могут возникнуть проблемы в коммуникации и окружающий мир будет казаться враждебным. Из-за усталости и суеты, которые притупляют трезвый взгляд, есть риск, что вы попадетесь на крючок мошенников и обманщиков.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов выпадет неделя, заряженная энергией. Часть событий может быть связана с семейными праздниками, например, днем рождения у кого-то из ваших близких. Есть высокая вероятность того, что что эта неделя чем-то вас удивит и это будут положительные известия.

Козерог (22.12 - 20.01)

Неделя обещает быть неплохой, но начало может быть рутинным и заторможенным. В делах, связанных с карьерой и работой могут наметиться подвижки и, хоть в общении с окружающими могут возникать трудности, неделя обещает быть результативной.

Водолей (21.01 - 20.02)

Неделя обещает новые приключения, могут открыться новые двери, которые подарят надежду. В последнее время вы часто думаете над финансовыми вопросами, но в ближайшие дни стоит расслабиться и отдохнуть, все равно ничего хорошего по этому поводу вы сейчас не придумаете, а потом появится новая возможность или какой-то новый фактор.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб может накопиться много романтической, сексуальной энергии. Неделя благоприятна для отношений, любовных приключений. Также дела будут неплохо продвигаться и в финансовых вопросах.