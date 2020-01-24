Запрет на различные гаджеты в школах уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах США. Также "зависание" в гаджетах приводит к замкнутости детей. По этим причинам нардеп от "Европейской солидарности" Алексей внес законопроект о запрете использования школьниками смартфонов на уроках.

Об этом Алексей Гончаренко написал в Facebook. Он также приложил текст законопроекта.

Нардеп отмечает, что смартфоны могут отвлекать детей от учебного процесса и препятствовать социализации. "Очевидно, что сейчас современные гаджеты предоставляют доступ к любой информации, что является большим преимуществом. Однако с другой стороны это также и обширный доступ к играм и социальным сетям, что может отвлекать непосредственно во время учебного процесса. Кроме этого, глобально постоянное "зависание" в телефоне вызывает не только большую нагрузку на глаза и малоподвижный образ жизни, но и приводит к замкнутости детей, к сокращению общения со сверстниками и родителями в реальной жизни, а также к распространению жестокой травли онлайн", – отметил Гончаренко.

Нардеп уточнил, что запрет на различные гаджеты в школах уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах США.

"Поэтому я подготовил и подал законопроект, чтобы и в украинских школах ограничили использование смартфонов на уроках. Это должно помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и уменьшить количество случаев интернет-буллинга", - добавил он.

Фото: facebook.com

Кстати, инициатива Гончаренко вызвала в основном негативную реакцию родителей. Вот что пишут родители в группе "БАТЬКИ SOS" в Facebook:

Игорь Витюк: "Еще бы депутатам ВР запретить".

Арман Кеосаян: "Больше проблем нет, только смартфоны у детей забрать. А наказание какое? И кто будет наказывать, если ребенок ослушается? Полицейского в каждый класс? И розги уже давайте, чего ж мелочиться".

Андрей Коваленко: "Совдепия".

Yulia Tammy: "Сорри, но вы бы лучше своим коллегам техно ликбез провели о том как не устраивать половую жизнь во время сессий под прицелом камер. Девайсы, особенно подключенные к интернету, безусловно/якобы отвлекают от потоковой работы и снижают концентрацию (это, если что не я, а разные авторы, часто с научными степенями, пишущие неплохой нон-фикшн, утверждают). Но я хочу увидеть серьезные исследования, которые бы проиллюстрировали корреляционную зависимость уровня усвоения материала и запрета гаджетов, с привязкой к уровню подготовки педагогов. Также неплохо было бы подбить статистику таких важных отвлекающих факторов как: окно, стена, спина соседа и т.п.) Что-то мне кажется, что дело таки не в телефонах, а в странненько составленных программах, невозможности самостоятельно выбирать предметы и монотонно-тоскливых марьваннах, которые вдруг вообразили себя лекторами и массово занимаются начиткой (это в лучшем случае) материала. А пока вы можете хоть тонну запрещалок настрочить, но если детям скучно, они найдут способы из-под полы сидеть в тиктоке, читать мангу и селфиться для инстаграмчика в обход всех ваших замшелых писулек".

Фото: facebook.com

Напомним, что школьникам в Китае запретят пользоваться гаджетами, чтобы побороть массовую близорукость.

Также читайте о том, что во Франции школьникам и учителям запретили пользоваться мобилками в учебных заведениях.