Стало известно, кто вчера стал героем парковки в составе украинской делегации на экономическом форуме в Давосе. Им оказался украинский бизнесмен, владелец ООО "Укрбизнесресурс" Юрий Назаренко. Он уже заплатил штраф за неверно припаркованный автомобиль.

Об этом сам Юрий Назаренко написал на своей странице в Facebook, признавшись, что именно он "ославился" в украинских СМИ и прикрепил чеки, которые подтверждают оплату штрафа.

Друзья, штраф оплатил. О новостях за неправильную парковку в Давосе которое показывают по телевидению Украины, тоже знаю. Не буду оправдываться, виноват что не выучил их закон. Постепенно выучу", - написал бизнесмен.

Фото: Facebook/Yurii Nazarenko

Напомним, вчера делегация Украины, которая прибыла в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум, успела показать себя не с лучшей стороны. Один из членов делегации сразу после приезда в Украинский дом припарковал свой автомобиль "Тойота" на тротуаре, перегородив путь пешеходам, для которых остался лишь узкий проход у стены. Полиция в Давосе оставила под дворником автомобиля квитанцию о штрафе в 120 швейцарских франков (124 доллара или чуть больше 3 000 гривен).

Фото: Facebook/Yurii Nazarenko

Ранее "Страна" писала, что в Одессе 7 раз передвигали припаркованное дамой авто, заблокировавшее движение трамваев.

Также мы рассказывали, что в Киеве возле академии СБУ обнаружили "абсолютного" героя парковки, который припарковался на клумбе.