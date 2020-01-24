Россия предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли, чтобы надавить на Беларусь. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко. Его цитирует телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

"Россия начала налоговый маневр специально, чтобы надавить на Беларусь. Для чего они решили надавить - догадайтесь сами", - заявил Лукашенко.

Также он пообещал, что Беларусь не станет частью другой страны - даже "братской России", поскольку белорусы этого не примут.

"В переговорах с президентом (России, - Ред.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения. Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу", - добавил Лукашенко.

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года после так называемого налогового маневра в РФ не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

Ранее "Страна" писала о том, что Беларусь готова закупать в Украине треть нефти.

Также мы сообщали, что Лукашенко назначил новое военное руководство Беларуси.