В Париже из-за забастовки обслуживающего персонала закрылась главная достопримечательность столицы Франции - Эйфелева башня.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro в пятницу, 24 января.

Как сообщили в компании, которая обслуживает Эйфелеву башню, участие сотрудников в забастовке "не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности".

Отмечается, что с начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы во Франции, башню закрывают уже третий раз.

В пятницу проект пенсионной реформы, как ожидается, представят на заседании французского кабмина. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

Ранее сообщалось, что забастовка оставила Париж на Рождество без метро и наземного транспорта .

Также мы писали, что во Франции из-за забастовки не работает железнодорожный транспорт.