В Киеве с фасадов домов на четырех улицах исчезли старинные статуи, а также вазы. Власти говорят, что не знают, кто и зачем их убрал.

Об этом говорится на странице группы "Типичный Киев" на Facebook.

Скриншот: Типичный Киев/Facebook

Исторически ценные скульптуры были демонтированы с домов на Крещатике, улицах Лысенко, Костельной и Шелковичной. Эти дома - памятники архитектуры, они имеют охранный статус.

Фото: Типичный Киев/Facebook

Ранее "Страна" писала, что в Киеве, в доме на улице Софиевская 1/2, городские власти закончили демонтаж надстройки, известной как "курятник над Майданом". Строители уже восстановили крышу здания, которая была снесена при возведении надстройки.

Также мы рассказывали, что в Киеве в Ботаническом саду имени Фомина исчезли первые в городе электрические фонари. Они были установлены еще в 1890-х годах компанией Савицкий и Страус. Теперь исторически ценные фонари заменили на современные.