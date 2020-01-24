С домов в Киеве пропали старинные статуи. Фото: Типичный Киев/Facebook

В Киеве с фасадов домов на четырех улицах исчезли старинные статуи, а также вазы. Власти говорят, что не знают, кто и зачем их убрал. 

Об этом говорится на странице группы "Типичный Киев" на Facebook.

Фото: Типичный Киев/Facebook 

Скриншот: Типичный Киев/Facebook

Исторически ценные скульптуры были демонтированы с домов на Крещатике, улицах Лысенко, Костельной и Шелковичной. Эти дома - памятники архитектуры, они имеют охранный статус.

Фото: Типичный Киев/Facebook

Фото: Типичный Киев/Facebook

Ранее "Страна" писала, что в Киеве, в доме на улице Софиевская 1/2, городские власти закончили демонтаж надстройки, известной как "курятник над Майданом". Строители уже восстановили крышу здания, которая была снесена при возведении надстройки

Также мы рассказывали, что в Киеве в Ботаническом саду имени Фомина исчезли первые в городе электрические фонари. Они были установлены еще в 1890-х годах компанией Савицкий и Страус. Теперь исторически ценные фонари заменили на современные

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.