Между Украиной и Польшей начались поставки по так называемому виртуальному реверсу газа. До этого нельзя было делать такие операции из-за транзитного контракта Газпромом. Сейчас ограничений нет, и Украина таким путем сможет импортировать по 9 млн куб. м в сутки.

Об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон написал 24 января в Facebook.

"Уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через ГИС "Дроздовичи", – сообщил он.

"Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9-2)", - пояснил Макогон.

Он напомнил, что ранее нельзя было делать такие операции из-за транзитного контракта Газпромом и Украина была вынуждены физически вывозить все объемы газа в Польшу через "Дроздовичи" и завозить нужные объемы назад через пункт Германовичи. Это требовало затрат на прокачку газа, а объемы поставок были ограничены техническими возможностями трубопровода Германовичи.

"Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн куб. м в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн куб. м)", - добавил он.

Макогон отметил, что импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG терминала. Таким образом, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем виртуального реверса до 9 млн куб м в сутки или 3,3 млрд куб. м газа с польского терминала. При этом украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в польской ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд куб. м.

"Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Реверс означает возвратные поставки товара. То есть изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Российский газ поступает транзитом через территорию Украины в Европу. При прохождении украинской территории он отбирается "Нафтогазом". С согласия украинской стороны и европейского потребителя этот газ считается не отобранным, а "реверсированным". То есть, европейский покупатель как бы "продает" этот газ украинской стороне. Трубы, по которой газ может быть поставлен из Европы в Украину, физически не существует. Поэтому реверс и называется "виртуальным".

Напомним, что Украина договорилась о реверсе газа из Румынии в декабре.

Также мы писали о том, что в начале этого месяца из-за упавших объемов транзита ГТС Украины частично работает в реверсном режиме.