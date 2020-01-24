Председатель правления Акционерного общества "Українська залізниця" Евгений Кравцов в 2018 году полкчил почти 10 миллионов зарплаты. Ежемесячно он в среднем получал примерно 812,4 тыс грн.

Об этом говорят данные из Единого государственного перечня деклараций на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Исходя из предоставленных Кравцовым в НАПК данных за 2018 год, его заработная плата в целом составила 9,749090 млн грн.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что зарплата Зеленского оказалась в разы меньше, чем у министров.

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