В Житомире объявили 10-дневный карантин для школьников из-за увеличения случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Почти 4 тысячи детей отсутствуют на занятиях из-за болезни.

Об этом заявили в управлении здравоохранения и департаменте образования Житомирского городского совета, сообщает "Житомир.info".

Отмечается, что в городе наблюдается резкое увеличение количества больных гриппом и ОРВИ. На сегодня в школах из-за болезни отсутствуют 3,8 тысячи учеников и их количество каждый день увеличиваются.

Среди больных более 1,1 тыс. детей, а это 66% от всех заболевших. В медучреждения были госпитализированы 94 больных, среди которых 76 детей.

Ранее сообщалось, что с начала эпидсезона (с октября 2019 по 12 января 2020 года) от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин.

Трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному в Тернопольской и Запорожской обл. Никто из умерших не имел прививок от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря.