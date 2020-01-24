В Киеве на Позняках в спортивном клубе SportLife неизвестный обчистил шкафчик, где хранились личные вещи одного из клиентов заведения. Злоумышленник унес с собой чужое имущество на сумму в миллион гривен и при этом попал на камеру видеонаблюдения.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Вероятно, незадачливый вор решил сразу же укрупнить свою добычу и кинулся снимать средства с украденных банковских карт. Тем временем их хозяин тренировался в спортзале клуба и ему стали поступать сообщения о попытки снять средства с его счетов. Мужчина сразу же бросился к своему шкафчику и поднял тревогу, обратившись к охране и в полицию.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе дважды за выходные ограбили один и тот же музей.

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