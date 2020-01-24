Президент РФ Владимир Путин не встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Израиле. Кремль в ближайшее время не планирует встречу глав государств.

Об этом на брифинге 24 января рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ФАН.

"Каких-то планов на этот счет нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Он отметил, что, если главы государств посчитают встречу необходимой, то такой контакт может быть согласован в любой момент. "Но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, до саммита в "нормандском формате" в апреле встреч глав России и Украины не запланировано.

Напомним, что в Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле.

Также "Страна" разбиралась, будет ли встреча Зеленского и Путина в Израиле.