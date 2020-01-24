В 2019 году российский паспорт получили почти 300 тысяч украинцев
За прошлый год российское гражданство было получено около 300 тыс. украинцев. Еще более 50 тысяч украинских граждан получили разрешения на временное проживание.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского МВД, передает Интерфакс.
Так, в 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины. За год было принято 53 378 решений о предоставлении вида на жительство украинцам. Сейчас в России на основании таких документов проживает 155 863 украинцев. Еще 53 915 граждан Украины получили в прошлом году разрешения на временное проживание в России. В стране по таким разрешениям проживает 114 537 украинцев.
По данным МВД, за год 550 100 граждан Украины посетили Россию с частными визитами, в том числе для работы, для учебы или как туристы. Ведомство поставило на миграционный учет 1 641 730 украинцев, в том числе 133 832 - по месту жительства и 1 507 898 - по месту пребывания. За год с миграционного учета были сняты 1 309 198 украинцев.
В 2017 году российское гражданство получили 85 119 украинцев, в 2018 году - 83 081.
Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР".
Позже он расширил действие документа о предоставлении гражданства РФ на весь Донбасс. Украина признала незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.