Офис президента исправил не понравившееся румынам слово "оккупация" в английском переводе заявления Владимира Зеленского ко Дню Соборности, из-за которой разгорелся скандал.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Румынии Александр Банков.

Он уточнил, что в английской версии заявления президента Украины была допущена оговорка об "оккупации" Румынией части западных украинских территорий. После этого Румыния потребовала от Киева объяснений.

"Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций", - сообщил посол.

Уточним, что скандал разгорелся из-за фразы Владимира Зеленского в День соборности, в которой он говорил о том, что Румыния заняла Северную Буковину (этот регион входил в состав Румынии в период между Первой и Второй мировой войнами). В английской версии вместо слова "заняли" использовали глагол occupied. Рымынская сторона восприняла это, как обвинение в оккупации территорий и высказала возмущение.

В итоге слово occupied заменили на taken (взять, занять).

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