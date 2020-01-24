Назначенный в июне 2019 года членом правления АО "Укрзализныця", которую отдали немецкой компании, в декабре получил почти полмиллиона гривен. Так, зарплата Марчина Целеевского в декабре минувшего года составила 493,627 тыс грн.

Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного перечня деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, представленных на официальном портале НАПК.

Исходя из предоставленных в НАПК Целеевским изменений в его декларацию, 5 декабря 2019 г. им по основному месту роботы (АТ "Укрзализныця" - Ред.) было получено в виде зарплаты 246,298 тыс грн. А уже 20 декабря минувшего года к этой сумме добавились еще 247,329 тыс грн.

Скриншот: Единый госперечень деклараций

Более того, уже 3 января 2020 г. Марчин Целеевський получил в виде заработной платы от Укрзализныци еще 309,758 тыс грн.

Напомним, что на "Укрзализныцю" подал в суд экс-член правления и требует от нее почти 50 миллионов.

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