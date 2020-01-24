Дедушка Владимира Зеленского не стал жертвой Холокоста, потому что был на фронте. Он прошел Вторую мировую войну и внес свой вклад в победу над нацизмом.

Об этом президент Украины рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, передает "112 Украина".

"Я расскажу вам напоследок еще одну историю, историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители и их семьи стали жертвами Холокоста, их расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались в Украину. Остался четвертый брат, в то время он был на фронте, он вернулся живым. Прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через 2 года после войны у него родился сын, а через 31 год у него родился внук. Еще через 40 лет внук стал президентом, и сегодня он стоит перед вами - господин премьер-министр", - рассказал Зеленский.

Эта история стала третьей из рассказанных Зеленским израильскому премьеру. До этого он поведал Нетаньяху о Саиде Арифовой (мусульманка, которая спасла 88 евреев) и украинском священнике греко-католической церкви Емельяне Ковче, который спасал евреев, выдав им более 600 церковных метрик о крещении.

Напомним, что Владимирр Зеленский посетил Израиль с рабочим визитом и принял участие в некоторых памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста и провести ряд встреч. В четверг украинский президент сообщил, что на самом форуме его не будет, но он примет участие в остальных запланированных мероприятиях.

Ранее "Страна" писала о том, почему Зеленский в Израиле не пошел на форум по Холокосту.

Также мы сообщали, что Зеленский в кипе помолился за мир в Украине у Стены плача в Иерусалиме.