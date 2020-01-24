Бывший президент Украины Петр Порошенко, который пришел сегодня в Госбюро расследований на допрос по делу о госизмене, выступил перед протестующими против назначения на пост заместителя главы ГБР бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова.

Соответствующее видео опубликовано на странице Порошенко в Facebook.

"Я хочу сейчас от имени нашей команды извиниться перед вами за такое поведение этих негодяев (сотрудников ГБР. При этом он не уточнил, за что именно - Ред.). Вам должно быть стыдно, вы не полицейские и вы не украинцы, - заявил Порошенко, обращаясь к правоохранителям через решетку на входе внутрь ГБР.

По его словам, в ГБР собираются сделать шоу из его допроса по подозрениям в госизмене.

"Я иду на допрос по Минским соглашениям. Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" или "95-го квартала". Они умеют умеют делать только шоу и мы им не дадим делать шоу. Мы будет требовать обеспечивать государственную позицию", - отметил он.

После этого Порошенко с адвокатами под крики "ГБР превратился в ДНР" отправился на допрос. Отметим, что он пытался попасть внутрь вместе с депутатами фракции "Европейской солидарности", но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.

Перед входом в ГБР собралось 12 нардепов (это половина фракции Порошенко в Раде - Ред.)от "ЕС": Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие, а также группа сторонников экс-президента.

В пресс-службе "Евросолидарности" заявили, что нардепам препятствовали зайти в помещение ГБР. Именно это и стало причиной гневной тирады бывшего президента.

В конце концов в ГБР пустили только Порошенко и его защитников - Игоря Голованя и Илью Новикова.

В "ЕС" также сообщили, что хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни.

Так как их не пускали, нардепы вызвали полицию, но за пол часа правоохранители так и не приехали.

Видео: Facebook/Петр Порошенко

Напомним, Порошенко обвиняют в госизмене при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года. Дело в том, что экс-глава государства еще тогда перешел все "красные линии", которые он сейчас чертит Владимиру Зеленскому. Это проведение выборов на Донбассе до возвращения границы, особый статус Донбасса с внесением в Конституцию и многие другие нормы Минска-2.

Как сообщалось, у Порошенко объявили о подлинности "пленок Трубы". В ответ экс-директор ГБР обвинил Порошенко в незаконной прослушке.