"Страна" уже писала о пенсионном скандале в Днепре. Народный депутат от СН Макс Бужанский написал на своем Telegram-канале о больших очередях пенсионеров.

"Это отделение Пенсионного фонда в Днепре. Очередь, количество талончиков достигает 600 в день. Возможно, и больше, не знаю. Пенсионеры получили приказ принести из банка справку с номером Iban, пока нет справки, нет пенсии. Пожилые люди просто не понимают, о чем речь. И стоят в очереди в попытках хоть что-то выяснить. Судя по ситуации, денег им не видать до марта, выживай, как хочешь. Что это, нехватка денег в ПФ, тупость или желание покрутить деньги месяц, не знаю, готовлю запрос на ПФ. Просто ад, чистые мерзавцы", – написал депутат, и разместил в качестве подтверждения своих слов фото из отделения ПФ с огромной очередью.

Тогда нам не удалось оперативно связаться с отделением ПФ в Днепре. Не прояснили ситуацию также в центральном офисе Пенсионного фонда. Но в Федерации профсоюзов нам пояснили, что, еще с 5 августа до 31 октября 2019 года банки должны были сообщить контролирующим органам об изменении действующих счетов клиентов – субъектов хозяйствования по стандарту IBAN. А также подать заявки без соответствующих заявлений клиентов в органы Пенсионного фонда и социальной защиты с перечнем счетов по стандарту IBAN. То есть, весь обмен информацией должен был пройти в автоматическом режиме. И никаких справок люди нести не должны.

Но в Днепре среди пенсионеров уже началась паника. Ка стало известно "Стране" от работников местных подразделений ПФ, поток людей еще больше вырос. Люди идут, чтобы узнать, нужно ли им бежать в банк за справками. И из -за этого очереди становятся еще больше.

Как пояснили в ПФ Днепра, на самом деле никаких справок по IBAN они не требовали и не требуют.

"Наоборот, это люди идут к нам, чтобы получить справку. Дело в том, что в начале года выдают материальную помощь некоторые депутаты, органы местного самоуправления, благотворительные и общественные организации. Основанием для получения такой помощи является справка о доходах. В случае с пенсионерами это справка о получении пенсии и ее размере. Вот такие справки и заказывают. Отсюда и очереди. Такое же было и в начале прошлого года", — рассказал «Стране» заместитель начальника главного управления ПФ в Днепре Леся Неклеса. Она также сообщила, что нагрузка на некоторые отделения Пенсионного Фонда, в частности, Центральный сервисный центр, по сравнению с декабрем, выросла вчетверо. Некоторые пенсионеры заказывают по 12 образцов справок. Чтобы снять ажиотаж, в ПФ записывают пенсионеров и электронную очередь и принимают предварительный заказ на справки.

"По изменениям банковских счетов по IBAN никаких справок приносить не нужно, всю информацию мы получили в автоматическом режиме, без участия пенсионеров, к 1 января 2020 года", — сообщила Неклеса. По ее словам, не нужно также брать справки в ПФ для органов соцзащиты, в частности, на оформление субсидий. "У нас с ними автоматический обмен базами данных", — говорит она.

Справки о получении пенсии также можно получить в электронном режиме, зарегистрировавшись на веб-портале ПФ.

Сообщать в ПФ информацию по банковским счетам нужно лишь при смене банка для получения пенсии. Также пенсионеры должны уведомлять ПФ об изменении паспортных даных и места жительства.

Но при этом информация о новых справках из банка все же активно обсуждается среди пенсионеров, и не только в Днепре. Как уже писала "Страна", о новых справках людям, якобы, сказали также в Запорожской и Полтавской областях. Об этом рассказывают сами пенсионеры. Но там заверили, что это не срочно, можно принести справку и в следующем месяце, поэтому паники и не было.

В пресс-службе ПФ Украины нас также заверили, что никаких справок из банков о новых счетах IBAN пенсионеры приносить не должны — ни в одном их регионов. Все обновилось в автоматическом режиме, - уверяют в Пенсионном Фонде.

И все же эта история с банковскими справками появилась не просто так. "Страна" связалась с нардепом Максом Бужанским. Он предоставил нам фото уведомления от ПФ, которую получил один из пенсионеров Днепра. В ней говорится, что пенсионер должен явиться на прием и написать новое заявление. "Согласно постановлению Кабмина от 30.08.1999 года №1596, если суммы пенсии получаются по доверенности более года или не получаются с поточного счета больше года, уполномоченный банк должен сообщить об этом соответствующему органу Пенсионного фонда или социальной защиты населения не позже 25 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства, а получатель - подать новое заявление в орган ПФ", - сказано в уведомлении.

Если же этого не сделать, ПФ останавливает перечисление пенсии и провалит выплаты через оператора почтовой связи по месту жительства пенсионера. "В связи с вышесказанным, просим вас предоставить новое заявление из банка", - говорится в уведомлении из Пенсионного Фонда.

"Получивший это восьмидесятилетний пенсионер никогда не получал пенсию по доверенности и всегда получал ее, не откладывая на год. Согласно этой бумаге, он должен бросить все и бежать в ПФ, что- то им доказывать", - прокомментировал Бужанский.