Сегодня, 24 января, Петр Порошенко прибыл на допрос по делу о гоизмене в ГБР. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Напомним, что сегодня под зданием Государственного бюро расследований собрались народные депутаты от политсилы Петра Порошенко "Европейская Солидарность", чтобы выразить свой протест против назначения на пост заместителя главы ГБР Александра Бабикова, который ранее был адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Янукович.

По их мнению назначение Бибикова на ключевую должность ГБР противоречит всему, что происходило в стране в последние 6 лет.

Как передает с места наш корреспондент перед приездоми Порошенко у здания ГБР произошла потасовка. Сюда пришёл человек с унитазом, когторый должен олицетворять коррупцию Порошенко. Унитаз разбили активисты, которые поддерживают Порошенко.

Фото: Cтрана

Ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко объявили о подлинности "пленок Трубы". В ответ экс-директор ГБР обвинил Порошенко в незаконной прослушке.