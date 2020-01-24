Печерский районный суд Киева сегодня, 24 января, рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения музыканту Андрея Антоненко ("Риффмастера"). Он подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд объявил перерыв до 12 февраля.

Отмечается, что суд объявил перерыв до 12 февраля 10:00 в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения Андрею Антоненко. Об этом из зала суда передает УНН.

До этого Печерский районный суд Киева арестовал Антоненко до 8 февраля 2020 года.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

По данным министра МВД Авакова, дома у музыканта Антоненко нашли мину. Оказалось, что при подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета использовалось то же вещество, остатки которого нашли у изъятой у Андрея Антоненко мины.