Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик может сразиться с Дереком Чисорой, а потом с Энтони Джошуа. Даты поединков пока неизвестны.

Об этом сообщил менеджер Усика Александр Красюк, комментируя переговоры со следующим оппонентом украинца, передает iFL TV в YouTube.

"Мы еще не определились ни с датой, ни окончательно с соперником. Есть план, что это будет Чисора, но точно сказать не могу. Скорее всего, это будет так - сначала Чисора, а затем Джошуа", - сказал Красюк.

Промоутер Эдди Хирн, чья компания Matchroom занимается делами Чисоры, Джошуа и многих других британцев, также подтвердил план на март.

"Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, что он состоится на арене O2 в Лондоне. Я говорил Усику, что, согласно условиям нашей сделки, он окажется в ситуации, когда сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам было важно определить дату поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом", - сказал Хирн.

Видео: YouTube/iFL TV

Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжах осенью, когда уверенно справился с возрастным Чеззом Уизерспунном.

Ранее сообщалось, что боксер Фьюри не хочет биться с плохо говорящим по-английски Усиком из Украины.