У здания Государственного бюро расследований, где сегодня, 24 января, проходит допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене, произошла потасовка.

К офису ГБР мужчина привез на тележке выкрашенный в золотой цвет унитаз, который по его замыслу олицетворяет коррупцию Порошенко. Поддерживающие бывшего президента активисты устроили потасовку и разбили коррупционный унитаз.

Так же на акции под ГБР были замечены и два клоуна с плакатами в поддержку экс-гаранта.

Фото и видео: Cтрана

Напомним, что в пятницу утром нардепы от "Евросолидарности" вышли на протест под стены ГБР против назначения адвоката Януковича Александра Бабикова на высокую должность.

Ранее "Страна" писала о том, что драку с Кивой будет расследовать ГБР, нардепу грозит год исправительных работ.

Также мы сообщдали, что у Порошенко объявили о подлинности "пленок Трубы". В ответ экс-директор ГБР обвинил Порошенко в незаконной прослушке.