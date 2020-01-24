Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Израиле. И хотя он отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, но выразил "солидарность с народом Израиля в чествовании памяти жертв" трагедии.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, сообщает 24 января сайт главы государства.

"Солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста", - сказал Зеленский.

Пресс-служба пишет, что он отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", - отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины заявил, что он лично и правительство будут уделять этому вопросу должное внимание.

Глава государства выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем. "Уверен, что наши тесные связи и в дальнейшем динамично развиваться", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что со вчерашнего дня президент Украины Владимир Зеленский находится в Иерусалиме с рабочим визитом, во время которого уже успел посетить Стену плача, где помолился за мир в Украине.

Также "Страна" писала, что в Израиле назвали циничным отказ Зеленского посетить форум памяти Холокоста.