Уже тринадцать городов заблокированы в китайской провинции Хубэй из-за распространения смертоносного коронавируса.

Внедряемые властями меры предосторожности затронули около 30 миллионов человек. В столице провинции Хубэй - Ухане - закрыто движение по автомобильному тоннелю под рекой Янцзы. На остающихся открытыми мостах установлены тепловизоры. У всех пешеходов, водителей и пассажиров проверяют температуру тела.

В Пекине объявили наивысший уровень ("I") реагирования на чрезвычайную ситуацию, поскольку в столице Китая уже зарегистрированы 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Об этом пишут китайские СМИ, как передает Коммерсант.

Напомним, что по состоянию на утро пятницы, 24 января, в Китае число заболевших коронавирусом составило уже 830 человек, 25 из них скончались.

Также мы сообщали, что в Китае за шесть дней хотят построить спецбольницу для больных уханьской пневмонией.