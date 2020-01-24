Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставили свои подписи под соглашением о выходе Великовбритании из состава ЕС. После этого документ будет ждать ратификации в Европарламенте.

О подписании соглашения сообщил в своем микроблоге в Twitter Шарль Мишель.

"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники",- написал глава Европейского совета в соцсети.

Фото: Twitter

Напомним, в начале января палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.

Также сегодня стало известно, что британская королева Елизавета II подписала утвержденный парламентом законопроект о выходе Великобритании из ЕС и страна официально покинет Евросоюз 31 января.