Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. Фото: twitter.com

Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставили свои подписи под соглашением о выходе Великовбритании из состава ЕС. После этого документ будет ждать ратификации в Европарламенте. 

О подписании соглашения сообщил в своем микроблоге в Twitter Шарль Мишель.

"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники",- написал глава Европейского совета в соцсети.

Подписание соглашения о Brexitскриншотстраницы в соцсети Шарля Мишеля

Фото: Twitter

Напомним, в начале января палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.

Также сегодня стало известно, что британская королева Елизавета II подписала утвержденный парламентом законопроект о выходе Великобритании из ЕС и страна официально покинет Евросоюз 31 января.

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