Главное научно-экспертное управление предлагает Верховной Раде вернуть на доработку скандальный законопроект №2693 о медиа.

Об этом говорится в выводе управления, размещенном на странице законопроекта на сайте Рады.

В целом управление соглашается с целесообразностью обновления и унификации законодательства в сфере телевидения и радиовещания, печатных СМИ в соответствии с изменениями общественных отношений и отмечает положительные наработки в нем.

Вместе с тем обращается внимание на такие недочеты, как неоднозначность в некоторых местах, громоздкость и детализация, что делает его перегруженным.

Управление отмечает, что право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию может быть ограничено только при определенных обстоятельствах и в отношении не определенного круга лиц, а по отдельной личности - только судом в качестве наказания или при обстоятельствах, определенных законом (например, уклонение от выполнения определенных обязанностей).

"В связи с этим выглядят сомнительными полномочия Национального совета относительно права утверждения и обновления перечня лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины (ст. 124 законопроекта)", - уверяют эксперты.

Законопроект предусматривает, что в перечень включается лицо, если открыто уголовное производство в отношении совершения им преступлений против основ национальной безопасности, преступлений против мира, человечества и международного правопорядка.

Эксперты подчеркивают, что открытие уголовного производства по своей сути является стадией уголовного процесса, однако не фактом доказанности вины лица, в то время как согласно ст. 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Ведомство считает недостаточно определенными положения о распространении его сферы действия на сервисы, которые могут оплачиваться украинцами.

"Во-первых, непонятно, каким образом будет устанавливаться факт оплаты, во-вторых, норма кажется коллизионной, поскольку на таких субъектов будет распространяться законодательство иностранного государства", - подчеркивается в выводе.

Обращается внимание, что Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") заключила, что требования по квотам программ ограничивают право на свободу выражения представителей различных меньшинств пользоваться собственным языком.

"Хотя эти ограничения служат законной цели, можно поставить под сомнение, пропорциональны ли они этой цели, поскольку они оставляют очень мало пространства для использования языков меньшинств", - говорит управление.

Кроме того, ведомство заявляет о нехватке унификации и системности в сфере лицензирования медиа и называет дискуссионной возможность выполнения обязанностей членами Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до дня назначения нового члена.

Указывается, что необоснованными выглядят положения относительно одновременного назначения на все вакантные должности членов Нацсовета Верховной Радой, а норма об отпусках для членов органа противоречит Кодексу законов о труде.

Также вызывает замечания относительно поручений для Нацсовета, Нацбанка и местных органов власти, поскольку это не относится к полномочиям Рады в соответствии с Конституцией.

Существенного концептуального редактирования требуют положения в части санкций за нарушения требований законопроекта, поскольку сам он касается субъектов в сфере медиа, а в тексте используется формулировка "лицо".

Ранее "Страна" писала о том, что в скандальном законе о медиа прописаны 38 запретов для СМИ.

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