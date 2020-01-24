В пятницу, 24 января под зданием Государственного бюро расследований собрались народные депутаты от политсилы Петра Порошенко "Европейская Солидарность", чтобы выразить свой протест против назначения на пост заместителя главы ГБР Александра Бабикова, который ранее был адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Янукович.

По их мнению назначение Бибикова на ключевую должность ГБР противоречит всему, что происходило в стране в последние 6 лет.

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Напомним, 20 января стало известно, что исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова обзавелась двумя заместителями. Эти должности заняли Александр Бабиков и бывший сотрудник СБУ Александр Соколов.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня Порошенко вызывают на допрос в ГБР по делу о госизмене.

Также мы сообщали, что у Порошенко назвали условие, при котором он явится на допрос в Госбюро.