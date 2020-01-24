Команда Зеленского ищет желающих возглавить госструктуры, которые занимаются культурным наследием. Сегодня, 24 января, объявлены конкурсы на руководителей двух таких госучреждений. Причем документы от желающих принимаются только в течение одного дня.

Об этом сообщает команда президента Зеленского в Facebook.

"Срочно! Розыск желающих изменить страну к лучшему. Успейте подать заявку до 24.01.2020. Не теряйте времени и скорее оставляйте свое резюме", - говорится в сообщении.

В частности, ищут кандидатов на должности главы Государственной инспекции культурного наследия и председателя Государственной службы охраны культурного наследия.

Фото: facebook.com/ze2019official

Ранее "Страна" разбиралась, к чему приведет реорганизация Кабмина, о которой заявил Зеленский.

Также мы писали о том, что в прокуратуре Киева разогнали все начальство, подписывать документы некому.