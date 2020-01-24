Команда Зе в пожарном порядке разыскивает глав для двух госструктур
Команда Зеленского ищет желающих возглавить госструктуры, которые занимаются культурным наследием. Сегодня, 24 января, объявлены конкурсы на руководителей двух таких госучреждений. Причем документы от желающих принимаются только в течение одного дня.
Об этом сообщает команда президента Зеленского в Facebook.
"Срочно! Розыск желающих изменить страну к лучшему. Успейте подать заявку до 24.01.2020. Не теряйте времени и скорее оставляйте свое резюме", - говорится в сообщении.
В частности, ищут кандидатов на должности главы Государственной инспекции культурного наследия и председателя Государственной службы охраны культурного наследия.
Фото: facebook.com/ze2019official
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