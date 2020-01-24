В апреле прошлого года в Хмельницком банда в масках напала и ограбила двух ювелиров вблизи ресторана "Колизей". Грабители отобрали у пострадавших сумку, в которой было несколько килограмм ювелирных изделий, деньги и ноутбук. Сейчас полицейские задержали троих подозреваемых в совершении этого разбойного нападения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Хмельницкой области 24 января.

"Сотрудники полиции Хмельницкой области задержали группу лиц по подозрению в совершении разбойного нападения на двух предпринимателей, которые занимались изготовлением ювелирных изделий", - сообщили в полиции.

Преступление было совершено 17 апреля 2019 года. Тогда трое мужчин в масках вблизи ресторана "Колизей" в Хмельницком напали на двух жителей Донецкой области, которые занимаются ювелирным делом.

Фото: hm.npu.gov.ua

Злоумышленники, распылив слезоточивый газ в салон автомобиля потерпевших, отобрали у них сумку, в которой было около 3,5 кг ювелирных изделий, более 150 тыс. гривен и ноутбук. С места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле Ford, который впоследствии сотрудники криминальной полиции нашли сожженным возле места совершения разбойного нападения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). За такое преступление предусматривается лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

"Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей Хмельницкого. Сейчас всем трем мужчинам объявлено о подозрении в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах и совершенного организованной группой. Двум задержанным в качестве меры пресечения суд назначил содержание под стражей без возможности внесения залога", - указали в полиции.

Фото: ГУНП Хмельницкой области

Напомним, что в Хмельницком поймали банду, которая травила людей и чистила им карманы.

Также мы писали о том, что под Хмельницким задержали ОПГ, вымогавшую деньги у предпринимателей.