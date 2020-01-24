В Донецкой области произошлаочередная бытовая трагедия. Два соседа устроили соместную трапезу со спиртным, произошел конфликт и один застрелил другого из ружья. Пуля попала в живот и оказалась смертельной. Убийца арестован.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей жителю г. Константиновки, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины", - говорится в сообщении.

"Досудебным расследованием установлено, что вечером 19 января 2020 года двое соседей употребляли в доме одного из них алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин взял охотничье ружье ИЖ-18 и выстрелил из него гостю в область живота", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, что в Донецкой области арестовали подозреваемого в убийстве наркозависимой жены.

Также мы писали о том, что в Константиновке полиция поймала 39-летнего молдованина, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку.