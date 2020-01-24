В Китае количество заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса (уханьская пневмония - Ред.), в пятницу достигло 830 человек, погибли 25 человек. В связи с этим в Ухане начато скоростное строительство больницы, предназначенной специально для лечения больных такой пневмонией. Ее должны сдать за шесть дней.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Медучреждение должно быть готово в течение шести дней, за образец взята пекинская больница "Сяотаншань", построенная за неделю в 2003 году в пригороде столицы Китая в разгар распространения атипичной пневмонии (SARS). Она предназначена на 1 тыс. койко-мест.

Введение в строй новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте, сократит возможные контакты больных со здоровыми.

В Украине нет зарегистрированных случаев заболевания, но в Минздраве решили опрашивать пассажиров самолетов из Китая.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу в провинции закрываются для въезда и выезда еще 12 городов.

Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейные, несмотря на то, что на 25 января приходится "Праздник весны" - Новый год по лунному календарю, самый почитаемый в Китае праздник.

Напомним, что власти Китая из-за коронавируса заблокировали три города с населением в 20 миллионов.

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