Сегодня, 24 января, бывший президент Петр Порошенко вызывается на допрос в Госбюро расследований. Допрос экс-главы государства в качестве свидетеля ожидается по делу о возможной государственной измене во время подписания Минских соглашений.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишут Украинские новости.

Допрос запланирован на 11:00 24 января.

ГБР предупреждает, что согласно ст 139, 140 Уголовного процессуального кодекса в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод. Отмечается, что следователи ГБР неоднократно направляли повестки о вызове на допрос по месту проживания и работы Порошенко.

Кстати, как заявлял адвокат Порошенко, экс-президент собирается явиться на допрос 24 января.

При этом принудительный привод Петра Порошенко на допрос подразумевает использование наручников и даже спецназа.

Как сообщала "Страна", Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за подписанных соглашений в Минске в 2015 году. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.