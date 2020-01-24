В Святошинском районе Киева, 23 января, вечером, произошла новая трагедия. Здесь мужчину несколько раз ударили ножом в живот. Перед этим прохожие заметили, как он разговаривал с двумя мужчинами, один из которых кричал на него. Раненый скончался до прибытия медиков.

Убийство произошло на улице Владимира Покотило, недалеко от остановки скоростного трамвая "Генерала Потапова". Вызов на линию "102" поступил 23 января около 21:00. Об этом сообщает Информатор.

Очевидец рассказал полицейским, что возле дома встретились двое мужчин. Они стояли и о чем-то разговаривали. Через пару минут к ним подошел третий человек, который начал кричать на погибшего.

В какой-то момент нападавший, со словами "Ты пи@ас и на@щик", несколько раз ударил мужчину в живот ножом. После этого пострадавший упал, а двое мужчин ушли в неизвестном направлении. К сожалению, прибывшим врачам, оставалось лишь констатировать смерть.

На вид погибшему около 30 лет. При нем были личные вещи. На теле нашли, по меньшей мере, два проникающих ранения. Все подробности происшествия предстоит выяснить правоохранителям. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, кинологи и следственно-оперативные группы.

Видео: Facebook Информатора

Напомним, что в Киеве под арест посадили насильника, который начал бить ножом девушку.

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