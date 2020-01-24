На западной границе Украины сложилась крайне тревожная обстановка. Вчера, 23 января, здесь у международного пункта пропуска "Краковец" (граница с Польшей - Ред.) запылали шины.

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. Он же обнародовал и видео с места инцидента.

"Пропускной пункт Краковец. Люди жгут шины и как они говорят: "Таможенники что-то дурачатся и не работают". Также пишут другие люди: "Я стою в очереди уже 5 часов на въезд в Украину. Дорогу перекрыли те, кто возят товар на tax free, потому что их больше начали проверять, днем они начали жаловаться, что таможенники всех подряд усиленно проверяют", - написал Зинкевич.

Фото и видео: facebook.com/igor.zinkevych

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