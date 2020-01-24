Глава Минкульта Владимир Бородянский продолжает своеобразную рекламную кампанию по пиару так называемого закона о дезинформации, который уже вызвал негативную реакцию как внутри страны, так и в Европе.

Речь идет о законопроекте с громоздким названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации".

Владимир Бородянский в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на "Эспрессо.TV" пообещал, что журналистов не будут сажать в тюрьму за дезинформацию, а будут отправлять на общественно-полезные работы.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - пояснил Бородянский.

Он так же добавил, что если будет три таких случая в течение года, то наступает уголовная ответственность.

"Она не предусматривает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека, - Ред.). Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нету выводу - нету приговора ", - подытожил Бородянский.

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ заявили, что "драконовские" инициативы министра Бородянского угрожают свободе слова и СМИ.