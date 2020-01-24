Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги своей поездки в Давос и, в частности, рассказал, когда будет подписано соглашение о сотрудничестве с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn по "Укрзализныце".

Об этом глава правительства написал в соцсети.

"Вчера Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги.

В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии для "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!

Завтра совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества.

Больше информации мы расскажем уже 5 февраля, во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.

Добавлю, что сотрудничество с Deutsche Bahn - это позитивный сигнал европейскому бизнесу по Украине. Украинцы должны получить современную, комфортную и безопасную дорогу", - в частности написал премьер.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" в материале "Немцам - железную дорогу, грузинам - порты" выяснила, как и зачем правительство передает в управление стратегическую инфраструктуру Украины.