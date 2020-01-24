Вчера, 23 января, на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, в работе которого не принял участие президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Майк Пенс выступил с резкими заявлениями в адрес Ирана.

Выступая в мемориальном комплексе "Яд Вашем", вице-президент США призвал противостоять Ирану как распространителю антисемитских настроений по всей планете.

"Мы должны противостоять и разоблачить растущий поток мерзкого антисемитизма, разжигающего ненависть и насилие во всем мире, и объединиться против одного правительства, которое отрицает Холокост на государственом уровне и угрожает стереть Израиль с лица земли: это Исламская Республика Иран"", - заявил Пенс, о чем и сообщил в соцсети.

Фото: twitter.com/Mike_Pence

Ранее "Страна" сообщала, что 10 000 полицейских охраняют Форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.