Неля Штепа, занимавшая пост мэра Славянска Донецкой области с 2010 до 2014 года, заявила, что готова снова баллотироваться на должность градоначальника.

Об этом она сказала в эфире телеканала "С-плюс".

В начале интервью Штепа отметила, что до сих пор, в общем-то, считает себя мэром.

"Я не считаю, что я не мэр. Я до сих пор мэр города Славянска. Лучше после меня мэра не было... До сих пор я решаю все вопросы в городе Славянске", - сказала она.

После чего поделилась своими амбициозными планами.

"Те, кто сегодня надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы... Я подам, я успею. Никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционна", - подчеркнула бывшая чиновница.

Она также сообщила, что Европейский суд по правам человека посчитал незаконным ее удержание в СИЗО и постановил выплатить ей 94 тысячи гривен. Что и было сделано украинской властью в начале декабря. При этом, по словам Штепы, из этих денег 80 тысяч она раздала тяжелобольным людям.

В конце Штепа добавила, что живет одна, не пьет, не курит, ведет моральный образ жизни и "замужем только за Славянском".

Видео: YouTube/ S-plus

Напомним, Штепу судят сейчас по обвинению в поддержке сепаратистов "ДНР" в 2014 году.

При этом, Европейский суд признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы в октябре прошлого года.

На днях "Страна" приводила слова адвоката экс-мэра о том, что она получила компенсацию по решению ЕСПЧ.