Израильская "клоунада" Зеленского

Как ни старался вчера украинский президент быть хорошим для всех, ничего хорошего из этого не вышло. Владимир Зеленский поехал в Израиль на Всемирный форум по Холокосту, потому что не мог отказаться из-за целого ряда причин.

Во-первых, нельзя было оскорбить Израиль, потому что эта страна важна и сама по себе, и как фаворит президента Трампа.

Во-вторых, нужно было опровергнуть обвинения в том, что Украина пропагандирует антисемитизм, прославляя лидеров ОУН-УПА. Поэтому украинский президент в Израиль поехал. Но, приехав туда, решил сделать финт и не пойти на сам форум. Тут уже мотивы были другие – их изложил идеолог порошенковской "Евросолидарности" Владимир Вятрович: нехорошо присутствовать на мероприятии, где солировать будет Путин, особенно в День Соборности (хотя вообще-то он был вчера). Да и слушать, как прославляют Красную армию, которая освободила Освенцим (а именно к 75-летию этой даты приурочили форум), тоже нехорошо для лидера государства, где Красную армию, как минимум, приравняли к нацистам.

Однако, каким бы благородным не представляла отказ пойти на форум пресс-служба президента, в Израиле на это не купились и посчитали оскорблением. Поэтому с таким же успехом Зеленский мог вообще не лететь в Израиль - выводы были бы одни и те же. А выводы состоят в том, что Украина все-таки не случайно пропагандирует вождей ОУН-УПА, которых в Израиле считают антисемитами.

Киев опять хочет переписать Минские соглашения

Спустя несколько недель после парижской встречи Нормандской четверки украинская власть вновь заговорила о том, чтобы переписать Минские соглашения. Так, представитель Украины в переговорной группе по политическим вопросам в Минске Алексей Резников вчера подверг полной ревизии подписанные в 2015 году договоренности, заявив, что выборы на Донбассе не могут состояться до тех пор, пока украинско-российская граница не перейдет под контроль Украины.

Он привел альтернативный вариант, в котором проведение выборов является последним по очередности пунктом, а до него должны по очереди произойти: а) разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе, б) установление режима тишины, в) вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины, г) установление украинского контроля над восточной границей.

Сложно сказать, кто составлял перечень пунктов в указанном порядке, но логика у этого человека явно хромает. Поскольку абсурдной выглядит ситуация, когда сначала разоружают незаконные воинские формирования (то есть войска сепаратистов), и только после этого устанавливается режим тишины. Исходя из этого, получается, что украинская армия будет обстреливать сепаратистов в тот момент, когда их будут разоружать.

Но если не обращать внимания на явный маразм и сосредоточиться на основном противоречии, то оно не меняется: если выполнить все указанные пункты до выборов, то получится промежуток времени между выводом НВФ и выборами, когда на Донбассе не будет никакой законной власти, кроме центральной украинской. А это противоречит вообще всем соглашениям, которые когда-либо заключались по Донбассу. И на такой вариант не пойдут ни Россия, ни Запад, поскольку он не дает гарантий безопасности мирному населению "республик".

Впрочем, то, что Россия и Запад не пойдут на такой вариант, стало ясно еще в Париже. Парижский меморандум закрепил Минские соглашения как единственный путь к миру на Донбассе, и Зеленский под этим подписался. Поэтому непонятно, почему вдруг его представители вновь строят какие-то прожекты по переписыванию договоренностей.

Нас – 37 миллионов

Одну из главных сенсаций вчерашнего дня выдал министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Он еще на прошлой неделе анонсировал результаты некоей переписи населения, проведенной правительством, и вот теперь эти результаты огласил. Как оказалось, на данный момент в Украине находятся 37 млн 289 тысяч человек.

Данные Дубилета не совпали с данными, которые регулярно публикует Госстат, причем сразу на 4,8 млн человек. Но в Госстате тут же поспешили сообщить, что основное расхождение – из-за того, что они считают весь Донбасс, а Кабмин посчитал только подконтрольные территории. Правда, даже при вычитании неподконтрольных территорий разница получилась около 800 тысяч.

Но основная суть не в этом: даже если учесть потерю Крыма и Донбасса, все равно по обеим версиям получается, что со времени последней переписи населения Украина потеряла 4-4,5 млн человек – и это уже объясняется только двумя причинами: естественной убылью населения (умирает больше, чем рождается) и миграцией. И та, и другая причины – это приговор той политике, которая ведется в стране в последние 19 лет.

Правда, специалисты однозначно заявили, что предложенный Дубилетом вариант подсчета граждан – это вовсе не перепись. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что и результаты настоящей переписи лучше не будут. Скорее, официальные цифры окажутся даже меньше тех, которые озвучили вчера. Потому что сим-карт в Украине явно больше, чем людей.

Арахамия: три министра на вылет

Хотя отставка правительства Алексея Гончарука отложена на неопределенное время, отдельные кадровые ротации в нем могут состояться уже в феврале. Вчера лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что два-три министра готовы написать заявления об отставке.

Один из них уже известен – это Алена Бабак, руководившая Министерством развития регионов. Она вошла в конфликт с группой Гончарука из-за попытки взять под контроль ГАСИ (архитектурную инспекцию, выдающую застройщикам разрешения на строительство) и теперь будет заменена Денисом Шмыгалем, на данный момент возглавляющим Ивано-Франковскую область.

А вот кто оставшиеся один или два министра – пока еще вопрос. Если говорить о том, кого по разным причинам негативно воспринимают в обществе, то этот список может составить уже половину нынешнего правительства. Однако два наиболее реальных кандидата – это министр экономики Тимофей Милованов и министр культуры Владимир Бородянский. Первый уже запомнился всем признанием в том, что он "дебил", да и экономика при нем ничего хорошего не продемонстрировала. Второй сумел стать врагом всех СМИ, постоянно инициируя законы, направленные против прессы и свободы слова.

К тому же, Зеленский уже дал команду реформировать оба министерства, разделив их. Это, конечно, не означает, что Милованов и Бородянский не могут возглавить какие-то послереформенные части своих министерств. Но сама реформа – хороший повод их убрать.

Минсоцполитики: работающих меньше, чем пенсионеров

Минсоцполитики вчера тоже "порадовал" украинцев своей статистикой. Согласно его данным, 25% граждан страны являются работниками, за которых предприятия и организации платят социальный взнос в Пенсионный фонд, и при этом пенсию получают 27% граждан.

Известно, что нормально может функционировать государство, в котором на двух работающих (за которых платят соцвзносы) приходится один пенсионер. Украина в этом плане уже давно не является нормальным государством, но никогда еще не было ситуации, чтобы работающих оказывалось меньше, чем пенсионеров.

Еще лет семь назад речь шла о том, что на одного пенсионера приходится 1,2 работающих. Теперь уже и эти цифры являются недостижимой мечтой. И возникает вопрос: куда и по чьей вине исчезают работающие украинцы?

Причин тут несколько, но основные из них – это отсутствие работы с достойной оплатой (из-за чего часть работоспособных уезжает за рубеж) и работа в "тени". И то, и другое происходит по вине власти.

Ситуация, когда работающих меньше, чем пенсионеров, произошла, прежде всего, по вине предыдущей власти, которая систематически уничтожала промышленность и только на словах декларировала, что борется с "тенью". Однако и нынешняя власть не сделала ничего, чтобы улучшить ситуацию.

Так что цифры "25/27" – это результат правления и тех, и этих. И показатель того, кому нельзя доверять власть.