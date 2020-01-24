Суд не может использовать отмену судебного решения в качестве основы для наказания судьи. Судью можно наказать только за совершенное дисциплинарное правонарушение.

Такое положение содержится в постановлении Большой Палаты Верховного суда Украины от 7 ноября 2019 года по делу № 9901/243/19, передает Юрлига.

Истец требовала признать незаконным и отменить решение Высшего совета правосудия об отказе внесения Президенту представления о ее назначении на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Большая Палата Верховного Суда считает, что Высший совет правосудия не может использовать отмену судебного решения как основание для дисциплинарной ответственности, пенализации или для принятия решения с негативными последствиями для судьи.

ВСП не является органом государственной власти, который может оценивать законность судебного решения на основании собственного анализа и усмотрения, резюмировать и признавать его незаконным, противоправным, фактически заведомо неправосудным вне процедуры уголовного или дисциплинарного производства.

Основным средством правовой защиты от ошибок в судебных решениях служит обжалование этих решений в порядке апелляционного производства. Отмена не может служить единственным основанием признания судебного решения незаконным, поскольку отмена не обязательно значит, что судья действовал некомпетентно или непрофессионально.

Так, одни лишь отмененные судебные решения не могут быть признаны основанием или мотивами для наступления негативных последствий для судьи.

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